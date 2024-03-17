رئيسة وزراء إيطاليا: نؤيد الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ملوني، إننا نشهد يوما تاريخيا بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا، خلال مؤتمر القمة المصرية الأوروبية، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل على تعزيز أسلوب جديد للتعاون في منطقة المتوسط ونؤكد دور مصر الريادي في المجالات كافة.

وأشارت، أننا لدينا خطة مع القارة الأفريقية بأكثر من 5 مليارات يورو لتعزيز التنمية، مؤكدة بأن إيطاليا تريد إطلاق تحالف عالمي ضد عمليات الاتجار بالبشر.

ونوّهت رئيسة وزراء إيطاليا، أننا نؤيد الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة ونأمل وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.