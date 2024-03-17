الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة أعلنت الحرب منذ نشأئتها 11 مرة

الدكتور إدموند غريب
الدكتور إدموند غريب

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة أعلنت الحرب منذ نشأئتها 11 مرة، مؤكدًا أن الكونجرس هو المسؤول عن إعلانات الحرب.

وأضاف "غريب"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مأزق بسبب مخالفاته بقوانين الحرب في الدستور الأمريكي.

ونوه أن الكونجرس في بعض الأحيان قد يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات استخدام القوة، وهذا ما نشاهده في تدخل الولايات المتحدة على خط الحرب في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي عندما يقوم بإرسال القوات للمشاركة في الحروب، فهو مخالف للقانون، مشيرًا أن هذا التصرف قد يضعف من شعبيته خلال الإنتخابات.

استاذ علاقات دولية الولايات المتحدة إدموند غريب ملف اليوم القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي البحر الاحمر

مواد متعلقة

لجنة الانتخابات الروسية: لا توجد شكاوى بشأن تنظيم التصويت فى العملية الانتخابية

باحث بالشأن الروسي: الرئيس بوتين في حالة راحة بسبب شعبيته.. والانتخابات الرئاسية محسومة

القاهرة الإخبارية تعرض لحظة توقيع ترفيع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

أستاذ علاقات دولية: مصر عمود منطقة الشرق الأوسط.. والاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون

رئيسة وزراء إيطاليا: نؤيد الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

رئيس قبرص: مصر أقرب بلد في الجوار الأوروبي ولها دور محوري في تعزيز أمن المنطقة

خبير اقتصادي يوضح روشتة تجاوز أزمات الاقتصاد الفلسطيني

رئيسة المفوضية الأوروبية: نشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

إبراهيم عيسى: أنا فى المرحلة الأخيرة قبل الموت (فيديو)

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

فيلم يدين عبدالناصر أم عن المثلية الجنسية؟.. خالد يوسف يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد