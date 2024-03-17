أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة أعلنت الحرب منذ نشأئتها 11 مرة

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة أعلنت الحرب منذ نشأئتها 11 مرة، مؤكدًا أن الكونجرس هو المسؤول عن إعلانات الحرب.

وأضاف "غريب"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مأزق بسبب مخالفاته بقوانين الحرب في الدستور الأمريكي.

ونوه أن الكونجرس في بعض الأحيان قد يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات استخدام القوة، وهذا ما نشاهده في تدخل الولايات المتحدة على خط الحرب في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي عندما يقوم بإرسال القوات للمشاركة في الحروب، فهو مخالف للقانون، مشيرًا أن هذا التصرف قد يضعف من شعبيته خلال الإنتخابات.