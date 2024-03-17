أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الإسلام لم يضع قالبًا معينا للحكم

قال الدكتور محمد عزت، أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن نفسية المتطرف تنطلق من الحماسة الشديدة في مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا أمر خاطئ.

وأضاف "عزت" خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة تتسبب في خلل بالمفاهيم بخلطها ببعضها البعض.

وأشار إلى أن الإسلام لم يضع قالبًا معينا للحكم، مؤكدًا أن الدين الإسلامي ينص على أن الحكم لابد أن يكون رشيدًا عادلًا، يتيح الفرص للجميع بشكل يفيد الصالح العام للناس.

ونوه، أن الإسلام جعل قضية الحكم من القضايا الفرعية، وليست قضية أصلية، مشيرًا أنه لم يذكر الرسول في حديثه الخلافة أو الإمارة أو نظام الحكم.