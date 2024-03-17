الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الإسلام لم يضع قالبًا معينا للحكم

الدكتور محمد عزت
الدكتور محمد عزت

قال الدكتور محمد عزت، أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن نفسية المتطرف تنطلق من الحماسة الشديدة في مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا أمر خاطئ.

وأضاف "عزت" خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة تتسبب في خلل بالمفاهيم بخلطها ببعضها البعض.

وأشار إلى أن الإسلام لم يضع قالبًا معينا للحكم، مؤكدًا أن الدين الإسلامي ينص على أن الحكم لابد أن يكون رشيدًا عادلًا، يتيح الفرص للجميع بشكل يفيد الصالح العام للناس.

ونوه، أن الإسلام جعل قضية الحكم من القضايا الفرعية، وليست قضية أصلية، مشيرًا أنه لم يذكر الرسول في حديثه الخلافة أو الإمارة أو نظام الحكم.

أمين المجلس الاعلى للشئون الإسلامية الإسلام الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية الجماعات المتطرفة

مواد متعلقة

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية سالم شرق نابلس بالضفة الغربية

مراسل القاهرة الإخبارية: الرئيس بوتين حصل على نسبة 88% بعد فرز نصف الصناديق

الأهرام للدراسات: الاتحاد الأوروبى يدرك أهمية الاقتصاد المصرى

البحرية البريطانية تتلقى تقريرًا عن خطف قارب صيد يمنى فى خليج عدن

خبير فى الشئون الأمريكية: الإرهاب زاد بالعالم بسبب سياسات الولايات المتحدة

أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة أعلنت الحرب منذ نشأتها 11 مرة

لجنة الانتخابات الروسية: لا توجد شكاوى بشأن تنظيم التصويت فى العملية الانتخابية

باحث بالشأن الروسي: الرئيس بوتين في حالة راحة بسبب شعبيته.. والانتخابات الرئاسية محسومة

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

أول تعليق من كلوب بعد خروج ليفربول من كأس الاتحاد

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم

كواليس جلسة حسام حسن والشحات قبل مغادرة معسكر المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد