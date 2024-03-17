مراسل القاهرة الإخبارية: الرئيس بوتين حصل على نسبة 88% بعد فرز نصف الصناديق

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن خلال الساعات القليلة الماضية شهدت تفوق كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنتيجة ساحقة.

وأضاف "مشيك"، خلال فقرة "الإنتخابات الروسية"، أن لجنة الانتخابات الروسية، أكدت أن الرئيس الروسي بوتين، حصل على نسبة 88% من أصل 50% من فرز الأصوات بلجان الانتخابات.

ونوه أن النسبة تتجاوز بشكل كبير النسبة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة عام 2018، مؤكدًا ان الانتخابات اشبه بالاستفتاء ولا يوجد منافسة شرسة بين المرشحين.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الرقمية الروسية، أعلنت أن نسبة المشاركة عبر التطبيقات الإلكترونية بلغت نحو 90%، مضيفًا أن الهجمات الاوكرانية لم تؤثر على صفو الانتخابات.