الأحد 17 مارس 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: الرئيس بوتين حصل على نسبة 88% بعد فرز نصف الصناديق

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن خلال الساعات القليلة الماضية شهدت تفوق كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنتيجة ساحقة.

وأضاف "مشيك"، خلال فقرة "الإنتخابات الروسية"، أن لجنة الانتخابات الروسية، أكدت أن الرئيس الروسي بوتين، حصل على نسبة 88% من أصل 50% من فرز الأصوات بلجان الانتخابات.

ونوه أن النسبة تتجاوز بشكل كبير النسبة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة عام 2018، مؤكدًا ان الانتخابات اشبه بالاستفتاء ولا يوجد منافسة شرسة بين المرشحين.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الرقمية الروسية، أعلنت أن نسبة المشاركة عبر التطبيقات الإلكترونية بلغت نحو 90%، مضيفًا أن الهجمات الاوكرانية لم تؤثر على صفو الانتخابات.

مراسل القاهرة الاخبارية الرئيس بوتين حسين مشيك القاهرة الإخبارية لجنة الانتخابات الروسية الانتخابات الروسية

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