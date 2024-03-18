فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والمرضى والنازحين الموجودين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بما في ذلك النازحون الموجودون في مدارس الإيواء المحاصرة، وكذلك حياة من يتم اعتقالهم منهم. وترى الوزارة أن إسرائيل تمعن في تدمير أي بنية صحية متبقية في القطاع لإخراجها تمامًا عن أي خدمة.

وأكدت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أن المدنيين الفلسطينيين ما زالوا ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وضحايا أيضًا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالرغم من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، الأمر الذي يثبت مجددًا أن الأولوية في الجهود الدولية والأمريكية المبذولة يجب أن تتركز على حماية المدنيين بجميع الأشكال وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، وهو ما يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار.