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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جيش الاحتلال يطالب المدنيين بالإخلاء الفورى لحى الرمال ومستشفى الشفاء فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب المدنيين بالإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية واستقبال الطوارئ بمبنى 8، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأطلقت النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين، بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ، في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي.

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