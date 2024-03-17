الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"كان في الأصل مدرسة".. لميس جابر تروي حكاية جامع المزهرية

لميس جابر
لميس جابر

تحدثت الدكتورة لميس جابر، عن حكاية جامع المزهرية الذي يقع في شارع البغالة بحي الحسينية بالقرب من باب الفتوح، وأُنشئ في عام 893 هجرية.

وقالت جابر، خلال برنامجها "مكسرات لميس" المُذاع على "راديو 9090"، اليوم الأحد، إن جامع المزهرية كان في البداية عبارة عن مدرسة، وبعد أن أُهمِلَت تحولت إلى مسجد فقط.

وأضافت: "المدرسة كانت تتكون من 4 إيوانات ذات تخطيط متعامد، الإيوان الشرقي وبه المحراب والمنبر، وعلى جانبيه الشمالي والجنوبي حنيتان مجوفتان، ويتقدمه عقد مدبب مرتفع، أما سقف الإيوان فمن الخشب المنقوش بنقوش زيتية غاية في الجمال، ولكن دب التلف إلى كثير من أجزائها".

جامع المزهرية لميس جابر الدكتورة لميس جابر حكاية جامع المزهرية مكسرات لميس

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