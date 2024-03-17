الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مناطق القرارة والزنة بخان يونس

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

أفادت  قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مدفعية  الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق القرارة والزنة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك  وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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