الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء المقبل، نشهد بعض التغيرات الجوية في حالة الطقس، أهمها نشاط الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أننا سنشهد سقوط أمطار متفاوت الشدة على أغلب المحافظات، بسبب وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وأيضًا منخفض سطحي على سطح البحر الأحمر، وامتداد منخفض السودان الموسمي.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه المنخفضات تعمل على وجود تغيرات جوية بشكل كبير، حيث إننا نشهد اليوم فرصًا لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، وتمتد على مناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط وشمال الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء.

الأمطار تمتد لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى

وتابعت: "تمتد الأمطار لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، لافتة إلى أننا نشعر بطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة".

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن غدًا الإثنين، هو ذروة التغيرات الجوية وسقوط الأمطار، مع استمرار وجود نشاط للرياح، وتتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة.

الأرصاد تغيرات جوية الثلاثاء المقبل سقوط الأمطار نشاط الرياح الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

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