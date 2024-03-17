الأحد 17 مارس 2024
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مسرح

وليد شحاتة يقدم مسرحية "هذه ليلتى" على قصر ثقافة البدرشين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يقدم قصر ثقافة البدرشين، مسرحية "هذه ليلتي" للمخرج وليد شحاتة.

 

العرض المسرحي تنقل خاطف بين تدبر فئة من الشباب

وقال المخرج وليد شحاتة، إن العرض المسرحي هو تنقل خاطف بين تدبر فئة من الشباب في أنماط الحياة المصرية، وقد حاولت خلال الصورة المطروحة أن أربط بين الهدف الخفي من العرض المسرحي والأهداف المعلنة، ولعل المشاهدين يجدون فيما أقدمت عليه حيز من الإسقاط النفسي عليهم كنوع من المعالجة الدرامية.

وأضاف شحاتة، أنه من الحيل الفنية المستخدمة محاولة تجنب المباشرة بقدر المستطاع حتى يشارك المشاهدون في عملية الإبداع، لأن العرض المسرحي في ذاته حالة متوهجة من التصادم بين الجمهور والعمل الفني، موجهًا الشكر لفريق العمل والإدارة العامة للمسرح.

 

أبطال مسرحية "هذه ليلتي"

مسرحية "هذه ليلتي" بطولة أحمد صلاح، حامد الزناتي، رائد شوري، روان لبنه، يوسف محسن، حمدي حبيب، شهد مهران، علي شعبان، علا محمد، نورا محسن، محمد الدالي، محمد القفاص، محمد النطريني، مدير الفرقة محمد نوير، ديكور شيماء عبدالعزيز، استعراضات سمير الشريف، أشعار أيمن حافظ، تأليف مؤمن عبده، إخراج وليد شحاتة.

وتتناول المسرحية صورة من صور التصادم المباشر بين مجموعة من الشباب وأحد الرجال الذين يدعون التمسك بشيء من الماضي، على سبيل المثال هيئة الاحتفال ونوع الموسيقى، والحقيقة أن هذا الرجل صورة فعلية للغرور والغطرسة الظاهرين في هيئة ناصح أمين وما هو بكذلك على الإطلاق، وهذا النوع من التصادم يولد الخفايا النفسية لعنصر المادة أكثر ما يبين الفروق الفردية للتفكير الاجتماعي المنطقي.

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