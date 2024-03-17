الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة تستضيف قمة مصرية أوروبية تشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

تستضيف القاهرة، اليوم، قمة مصرية أوروبية ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك في نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا

ويعقد الرئيس السيسي، اليوم، لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وتناقش القمة المصرية الأوروبية الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي.

قمة مصرية أوروبية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ​الإتحاد الأوروبي ​الاتحاد الأوروبي​ القاهرة

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