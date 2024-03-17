القاهرة تستضيف قمة مصرية أوروبية تشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى

تستضيف القاهرة، اليوم، قمة مصرية أوروبية ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك في نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا

ويعقد الرئيس السيسي، اليوم، لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وتناقش القمة المصرية الأوروبية الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي.