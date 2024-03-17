الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات السادسة من الأعمال الاجتماعية والكوميدية

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السادسة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية". 

مسلسل الكبير أوي

ففي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، اجتمع "حزلقوم" مع كلًا من: "مربوحة"، "نفادي"، "هجرس"، "طبازة"، و"العترة"؛ للتخطيط لسرقة بنك على طريقة المسلسل الإسباني لاكازا دو بابل واختاروا الأسماء الحركية "رأس سدر" و"المرج" و"السنبلاوين". 

مسلسل امبراطورية ميم

وفي مسلسل امبراطورية ميم، شرع خالد النبوي، في كتابة رسائل لزوجته الراحلة "ميسون"، يحكي فيها عما يحدث بينه وأولاده، متطرقًا إلى أدق التفاصيل. 

مسلسل عتبات البهجة

وفي مسلسل عتبات البهجة، تأكد "بهجت" من أن هشام إسماعيل ينصب عليه في أموال السنتر، وتحاول "منال" مع "بهجت" حتى يسامح زوجها، وتطلب منه إدارة السنتر بنفسه.

مسلسل بابا جه

وتسارعت أحداث مسلسل بابا جه بعدما خاض "ياسر" مهمة جديدة بدلًا من "هشام" الذي حضر عيد ميلاد ابنة شقيق زوجته، ووافق "ياسر" على طلبات الشاب "زياد" الذي كان معه في المنزل، وذهبا إلى حفلٍ بإحدى المدارس.

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