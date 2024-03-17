ملك الأردن يؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بغزة

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

رفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين

وأكد ملك الأردن، رفض بلاده أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة ومحاولات الفصل بينهما.

وحذر ملك الأردن، من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأونروا وتداعياته على قطاع غزة والضفة الغربية والأردن، معقبًا: "أحذر من الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، ويجب بذل جهود مضاعفة لمنع تفاقمها".