الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بالقصف جوًا وبرًا.. "القاهرة الإخبارية": العدوان الإسرائيلى ما زال يتصاعد على غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان ما زال يتصاعد، حيث تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف عدة أحياء في مدينة غزة والشمال من بين الأحياء التي قصفت، وتحديدًا بعض المنازل في حي الشجاعية، وكذلك بلدة جباليا في الشرق من شمال القطاع، بالإضافة إلى أراض زراعية في أقصى شمال القطاع.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشهد قصفًا عنيفًا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس أقصى جنوب قطاع غزة، كما أن الغارات المتتالية أدت إلى دمار هائل في المنازل والمباني المستهدفة بمدينة غزة، وسقوط عدد كبير من الشهداء والإصابات.

طواقم الدفاع المدني تحاول الوصول للمناطق المستهدفة

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى المناطق المستهدفة، وسبقت هذا القصف غارات عنيفة ما بين المحافظة الوسطى في مدينة غزة، ورفح، وخان يونس، وهذه الغارات كان أبرزها المجزرة التي ارتكبت في حق عائلة ثابت، وراح ضحيتها 13 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال.

غزة العدوان الإسرائيلى يتصاعد على غزة العدوان القاهرة الإخبارية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية

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