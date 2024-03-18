"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وجاء في التقرير أن الاتفاق:

- يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

-الشراكة الاستراتيجية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

-التأكيد على مكانة مصر بوصفها شريكًا يعتمد عليه وبوصفها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة.

-الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة.

-العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.

-العمل على الالتزام بمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواه بين الجنسين.

-الاتفاق على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين بالتناوب بين القاهرة وبروكسل.

-التأكيد على دعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام.

-التزام أوروبي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

-الاستفادة من الإمكانات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة.

-تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.

-تعزيز التعاون القائم من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكل إمكاناتها.

-الاتفاق على التعاون في مجال المياه على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

-التزام أوروبي بتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة.

-التزام أوروبي بدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.

-الاتفاق على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب وتهديدات الأمن السيبراني.

-استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.

-استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية.

-تأكيد أوروبي على دعم مصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب.

-الاتحاد الأوروبي أكد الاستعداد التام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية.