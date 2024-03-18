الإثنين 18 مارس 2024
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"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وجاء في التقرير أن الاتفاق:

- يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

-الشراكة الاستراتيجية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

-التأكيد على مكانة مصر بوصفها شريكًا يعتمد عليه وبوصفها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة.

-الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة.

-العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.

-العمل على الالتزام بمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواه بين الجنسين.

-الاتفاق على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين بالتناوب بين القاهرة وبروكسل.

-التأكيد على دعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام.

-التزام أوروبي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

-الاستفادة من الإمكانات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة.

-تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.

-تعزيز التعاون القائم من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكل إمكاناتها.

-الاتفاق على التعاون في مجال المياه على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

-التزام أوروبي بتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة.

-التزام أوروبي بدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.

-الاتفاق على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب وتهديدات الأمن السيبراني.

-استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.

-استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية.

-تأكيد أوروبي على دعم مصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب.

-الاتحاد الأوروبي أكد الاستعداد التام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية.

مصر ​الإتحاد الأوروبي مصر والاتحاد الأوروبى اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الشراكة الاستراتيجية والشاملة

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