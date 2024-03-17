الأحد 17 مارس 2024
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أسامة الأزهرى: الشريعة تؤكد أهمية التعامل مع الأطفال من منظور الحب واللين

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن بعض العلماء جمع الهدي النبوي في التعامل مع الطفولة في مجلدين، ويرصد لنا المواقف النبوية العجيبة والمدهشة التي تمتلئ باللين واللطف والرعاية والمتعة والإضحاك وبناء العقل واكتشاف المواهب.

وأضاف الأزهري، خلال برنامجه "ومن الحب حياة" المذاع على قناة dmc، أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان إذا جاء الحسن والحسين وهما طفلان ويصعدان على ظهره يطيل السجود حتى يظن الصحابة أنه فارق الحياة حتى يفسح المجال للطفل حتى يشبع طفولته في المتعة والترفيه والتعليم وكل شيء.

وتابع: "كان الرسول أيضًا حين يخطب الجمعة إذا دخل الحسن والحسين ينزل يشيلهم ويطلع بيهم المنبر ويكمل الخطبة".

علينا أن نوسع البال للأطفال بكل ما نملك

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أنه علينا أن نوسع البال للأطفال بكل ما نملك، وهناك العديد من المواقف التي نرصدها على السوشيال ميديا نجد فيها القيم التي أمرنا بها الشرع مثل تعامل الآباء مع أبنائهم في مشاهد نبيلة تؤكد أهمية التعامل مع الأطفال بشكل فيه لين حتى يحقق الاستمتاع لهم. 

وأردف: "هناك العديد من المواقف في الشريعة التي تؤكد أهمية التعامل مع الأطفال من منظور الحب واللين وإحياء الطفولة من اهتمامات الأديان السماوية والحضارات الإنسانية".

أسامة الأزهري الشريعة أهمية التعامل مع الأطفال منظور الحب واللين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري

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