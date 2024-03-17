الأحد 17 مارس 2024
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توك شو

مفاوضات الهدنة في غزة بين القبول والرفض وصلاحيات وفد تل أبيب (فيديوجراف)

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مفاوضات الهدنة في غزة بين الوفد المفاوض الذي سيذهب للوسطات المصرية والقطرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأت منذ ثلاث أسابيع وأكثر.

نتنياهو أرسل الوفد وأعطاه صلاحيات محدودة

وأضافت أبو شمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو حدد وقود صلاحيات الوفد المفاوض الذي ذهب للقاهرة في للإطار التفاهمي "باريس 2"، لكن فيما بعد تطور هذا السجال من رفض نتنياهو إلى إرسال الوفد مرة أخرى إلى مباحثات القاهرة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن نتنياهو أرسل الوفد وأعطاه صلاحيات محدودة متمثلة فقط في الاستماع، وليس التفاوض أو طرح إسرائيلي جديد، وأخذ بحجة أن حماس لم تسلم المفاوض أسماء المحتجزين الأحياء لدى فصائل المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة.

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