الأحد 17 مارس 2024
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أسامة الأزهرى: الطفولة أجمل ما فى الوجود والنبع الحقيقى للحب والحنان

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الطفولة هي أجمل ما في الوجود والنبع الحقيقي للحب والحنان في حياة الإنسان، وأقدس مراحل العمر وأعظم مراحل العمر بمقدار ما يمكن أن يتشكل الإنسان في طفولته يصير في رجولته.

المفتاح الحقيقي لصناعة الطفل

وأضاف الأزهري، خلال برنامجه "ومن الحب حياة" المذاع على قناة dmc، أن احتشاد المجتمع واحتشاد الأب والأم لتقديم كل أوجه الرعاية والعناية والترفيه والمتعة للطفل هو المفتاح الحقيقي لصناعة الطفل.

وتابع: "عندما نتأمل الهدي النبوي نجد المصطفي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الطفولة بصور في منتهى العجب".

أسامة الأزهري الدكتور الدكتور أسامة الأزهري الطفولة النبع الحقيقي للحب والحنان أجمل ما في الوجود

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