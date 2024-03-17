الأحد 17 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: تقدم كبير للجيش السوداني في أم درمان والخرطوم بحري (فيديو)

الجيش السودانى
الجيش السودانى

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الجيش السوداني أحرز تقدما كبيرا في أم درمان، وهناك شهود عيان تتحدث عن أن هناك تقدمًا كبيرًا بمحيط الخرطوم بحري، وهي إحدى مدن العاصمة المثلثة.

الجيش يفرض سيطرته على عدد كبير من المواقع

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني حتى هذه اللحظة يحرز تقدمًا كبيرًا في عدة جبهات، ويفرض سيطرته على عدد كبير من المواقع الاستراتيجية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أن التصريحات الإيجابية من عضو مجلس القيادة وجدت قبولا كبيرا من المواطنين بالشارع السوداني، لافتًا إلى أن مجلس السيادة تحدث عن أن الفترة المقبلة ستشهد انتشار الجيش داخل وخارج الخرطوم، فضلًا عن أنها ستكون فترة الحسم.

الجيش السوداني أم درمان الخرطوم بحري تقدم كبير للجيش السوداني القاهرة الإخبارية محمد ابراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم

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