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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الروسية 21 مارس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية

قالت لجنة الانتخابات الروسية: إننا سنعلن رسميًا النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في 21 مارس الحالي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضافت لجنة الانتخابات الروسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 77.44%، وهي نسبة قياسية.

وأغلقت مساء أمس الأحد، مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها، وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات فى جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 80% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاى خاريتونوف بنسبة 4.22%.

الانتخابات الروسية لجنة الانتخابات الروسية النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 21 مارس القاهرة الإخبارية

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