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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ31726 شهيدًا و73792 مصابًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31726 شهيدًا و73792 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

8 مجازر ضد العائلات خلال 24 ساعة

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدًا و116 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إثر قصف واقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

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