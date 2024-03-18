إسرائيل هيوم: الولايات المتحدة تبطئ شحنات أسلحة تل أبيب عمدًا

وصلت التوترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ذروة جديدة، مما جعل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشعر بالقلق من احتمال حدوث ضرر لشحنات الأسلحة التي تنتظرها من الإدارة الأمريكية.

قلق بالغ

ويشعر كبار المسئولين في مؤسسة جيش الاحتلال بقلق بالغ إزاء التوترات المتزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، ويشعرون بالانزعاج من احتمال قيام الولايات المتحدة بإبطاء شحنات الأسلحة، حتى لو لم تقل ذلك صراحة، وفقًا لصحيفة إسرائيل هيوم.

ومنذ يوم السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، لم يكن هناك أي تباطؤ في شحنات الأسلحة، ولكن في الأيام الأخيرة كان هناك قلق متزايد بشأن إمداداتها في ظل التبادلات الصعبة بين كبار المسئولين في إدارة بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو.

300 طائرة و50 سفينة

ومنذ بداية الحرب، وصلت إلى إسرائيل أكثر من 300 طائرة ونحو 50 سفينة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، تحتوي على نحو 35 ألف طن من أنظمة الأسلحة والقنابل والأسلحة الأمريكية وغيرها.

قد سمحت شحنات الأسلحة والدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل للجيش الإسرائيلي بالقتال على مدى الأشهر الخمسة الماضية في غزة، مع الحفاظ على استعداده للحرب في الشمال.