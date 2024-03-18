الإثنين 18 مارس 2024
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الأردن: تجويع الأطفال جريمة إنسانية وقتل الفلسطينيين ليس دفاعًا عن النفس

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم الإثنين، إن تجويع الأطفال جريمة إنسانية وقتل الفلسطينيين ليس دفاعًا عن النفس ونرفض التبرير، وما يحدث في غزة جريمة حرب ويجب أن تتوقف فورًا والمجازر يجب أن تنتهي، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها.

بوريل: نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص

وعلى صعيد آخر، أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "قطاع غزة يتحول إلى مكان بلا نظام، ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف".

وأوضح، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أننا نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص، ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون، بالرغم من أننا نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه.

وتابع: إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود، ولنكن صريحين ولنقولها علنًا إن المجاعة يتم استخدامها سلاح حرب.

الخارجية الاردنية الأردن فلسطين غزة مجاعة في غزة دخول المساعدات إلى القطاع

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