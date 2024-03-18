حزب الله يعلن توجيه 8 ضربات مباشرة ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 8 ضربات مباشرة ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

يأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية الباسلة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، وجاءت الاستهدافات على النحو التالي

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 02:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة دقيقة.

2- الساعة 12:50 استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 14:00 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 15:30 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية.‏

5- الساعة 15:30 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:15 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.‏

2- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

3- الساعة 20:30 استهداف آليات العدو ‏الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏