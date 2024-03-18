الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يعلن توجيه 8 ضربات مباشرة ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 8 ضربات مباشرة ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

يأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية الباسلة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، وجاءت الاستهدافات على النحو التالي

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 02:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة دقيقة.

2- الساعة 12:50 استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 14:00 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 15:30 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية.‏

5- الساعة 15:30 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:15 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.‏

2- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

3- الساعة 20:30 استهداف آليات العدو ‏الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏ 

حزب الله اللبناني حزب الله الحدود اللبنانية الفلسطينية لبنان فلسطين المقاومة الفلسطينية قطاع غزة بلدة الوزاني موقع المطلة موقع العاصي موقع المرج موقع السماقة تلال كفرشوبا ‏اللبنانية محيط ثكنة ميتات محيط موقع حانيتا بالأسلحة موقع المالكية

مواد متعلقة

فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية

فيديو يوضح أصوات الانفجارات فى محيط مجمع الشفاء.. وتوغل آليات الاحتلال بغزة

روسيا: فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

روسيا توافق على مشروع إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة مع الصين

آخرها مجمع الشفاء.. الفصائل الفلسطينية: استهداف المستشفيات استكمال لحرب الإبادة ضد شعبنا

الفصائل الفلسطينية: نخوض اشتباكات مع الاحتلال غرب غزة

قوات الاحتلال تطلق النار من مسيرات فى اتجاه شوارع النصر والوحدة والجلاء بغزة

الاحتلال يعتقل النازحين الرجال بعد اقتحام المدرسة الأمريكية قرب مجمع الشفاء بغزة

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء