الإثنين 18 مارس 2024
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فيديو يوضح أصوات الانفجارات فى محيط مجمع الشفاء.. وتوغل آليات الاحتلال بغزة

محيط مجمع الشفاء
محيط مجمع الشفاء

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيديو حيا لأصوات الانفجارات على الهواء مباشرة في محيط مجمع الشفاء الطبي وتوغل آليات عسكرية في قطاع غزة.

وظهر في البث المباشر أضواء الانفجارات في محيط مجمع الشفاء الطبي واستغاثة المواطنين الفلسطينيين، وسماع غارات وتوغل لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق قالت القناة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدة أحزمة نارية بمحيط مجمع الشفاء الطبي، وبعد ذلك اقترب الآليات إلى المنطقة الغربية والجنوبية لتحاصر تلك المناطق ثم دخلت إلى مجمع الشفاء الطبي.

وتابع، أنه حسب شهود عيان داخل المستشفى أكدوا وجود شهداء ومصابين في تلك المنطقة وفي ساحات مجمع الشفاء الطبي وكل من يتحرك في محيط المجمع يتم إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سبب تنفيذ عملية دقيقة بمحيط مجمع الشفاء بمدينة غزة، وقال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك واصلت عملياتها العسكرية بالمجمع.

وقال جيش الاحتلال، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إننا ننفذ عملية “دقيقة” بمحيط مجمع الشفاء بغزة بعد ورود معلومات عن وجود مسئولين كبار بحماس بالمنطقة.

وأدانت الفصائل الفلسطينية استمرار الاحتلال في استهداف المستشفيات لتدمير القطاع الصحي وآخرها مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت: وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، فإن استهداف المستشفيات هو استكمال لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة كذب روايات الاحتلال، فلم تمارَس من المستشفيات أي أنشطة تتعارض مع مهامها المحددة وفق القانون الدولي.

مجمع الشفاء الطبي آليات عسكرية في قطاع غزة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي حماس

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