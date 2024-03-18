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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بوريل يهاجم إسرائيل: غزة تتحول لمكان بلا نظام

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن “قطاع غزة يتحول إلى مكان بلا نظام ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف”.

وأوضح، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أننا نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون، بالرغم من أننا نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه.

وتابع: إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود، ولنكن صريحين ولنقولها علنا إن المجاعة يتم استخدامها سلاح حرب.

الاتحاد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل قطاع غزة فلسطين إسرائيل

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