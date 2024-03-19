القاهرة الإخبارية: العالم يئن من الحرب الروسية الأوكرانية والنمسا تطرح مبادرة للحل

قال خالد أبو بكر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من فيينا، إنه بعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية عاملها الثالث باءت العديد من الدول الأوروبية على وجه التحديد تئن من أوضاع اقتصادية صعبة سببتها هذه الحرب، منوهًا بأن النمسا تطرح مبادرة بالاستعانة بالجنوب العالمي لوضع حل لها.

وتابع، أن دعوة مستشار النمسا كارل نيهامر أتت للقمة الأوروبية المرتقب عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين للبحث عن مخارج لهذه الأزمة الكبيرة التي طال أمدها، لافتًا أن دعوة المستشار تأتي إلى طلب الدعم من دول الجنوب العالمي في الاتحاد الأوروبي لمحاولة الوصول إلى حل يوقف تلك الخرب الشرسة.

وفي هذا السياق أكد المستشار أن أوروبا عليها أن تستعين على وجه الخصوص بالصين والهند للنظر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بروسيا.

وأضاف، أن مستشار ألمانيا أراد البحث عن كتلة محايدة ما بين القطبين الذين يخوضان المعركة ممثلين في روسيا والغرب من خلال تلك القوى الكبرى، فيما أشار في تصريحه بالأمس إلى أنه ناقش هذه الطلبات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي عندما كان في القاهرة للتوقيع مع قادة أوروبيين أخرين على شراكة مصرية أوروبية.

وقال مستشار ألمانيا إنه ناقش ذلك مع الرئيس السيسي، وهو أيضا منفتح على إيقاف هذه الحرب التي طال أمدها وأثرت فب أوروبا على وجه الخصوص ودول الجنوب العالمي بالنظر أن الكثير يعتمد على واردات الحبوب سواء من روسيا أو أوكرانيا.