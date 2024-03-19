الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون أن تعلن تجنبًا لردود الفعل الدولية

رفح
رفح

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي يتصاعد بشكل جنوني منذ يوم أمس، وتركز فجر هذا اليوم باستهداف المنازل فوق رءوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام.

وقالت الوزارة، إن تصعيد هذا القصف الدموي في رفح يعتبر بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح في المنطقة، دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأمريكية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية.

القصف الإسرائيلى الذى استهدف المنازل فوق رءوس ساكنيها فى رفح بداية جديدة لتوسيع جرائم الاحتلال

وتابعت الخارجية الفلسطينية، أن توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بذلك.

 وتؤكد أن إسرائيل بدأت بتدمير رفح بشكل يومي وبطريقة منهجية عبر الاعتداءات المتكررة على المنازل وقصفها وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، إسرائيل بدأت عدوانها على مدينة رفح ولم تنتظر إذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنبًا لردود الفعل الدولية.

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