الثلاثاء 19 مارس 2024
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كاتب وروائي فلسطيني: الأدب جبهة للهوية ضد الصهيونية الفكرية

أسامة العيسي
أسامة العيسي

قال أسامة العيسي، كاتب وروائي فلسطيني، أن الأدب الفلسطيني يلعب دور في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن الأدب جبهة يقاوم من خلالها الشعب الفلسطيني الغزو المستمر منذ قرون.

1948لم تكن  نكبة أرض وتهجير فقط وإنما أيضا نكبة ثقافية 

وتابع، أنه في عام 1948 لم تكن النكبة هي نكبة أرض وتهجير وإنما أيضا نكبة ثقافية بعزل الشعب الفلسطيني عن محيطه خصوصا مصر، التي كان لها دور مهم للغاية ثقافيا، معلقًا:"في قريتنا مثلا المهجرة كانوا يقتنون الصحف والمجالات المصرية التي تصدر في ذلك الوقت وكل هذا انتهي مع النكبة بالإضافة إلى أن المحتل صادر جميع الكتب التي كان يجدونها في المدن والقري الفلسطينية".

وأضاف الكاتب والروائي الفلسطيني، أن الأدب هي جبهة أيضا للهوية وأدب صدامي ضد الصهيونية الفكرية.

فلسطين الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الصهيونية الفكرية النكبة عام 1948

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