فلسطين تدين تصريحات سموتريتش وبن غفير وتعتبرها دعوة صريحة لارتكاب المزيد من الجرائم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات الوزيرين الفاشيين سموتريتش وبن غفير بشأن الدعوة والتحريض لتعميق الاستيطان كرد على قرار الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

تفاخر بن غفير بأنه وزع 100 ألف قطعة سلاح يعني تكثيف احتمالات إشعال الحرائق في الضفة

كذلك أدانت الوزارة تفاخر بن غفير بأنه وزع 100 ألف قطعة سلاح بما يعنيه ذلك من تكثيف احتمالات إشعال الحرائق في الضفة، وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين على يد غلاة المتطرفين من أتباعه.