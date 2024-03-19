الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عضو الكابينت الإسرائيلى: لا بديل عن عملية عسكرية فى رفح لتقويض قوة حماس

رفح
رفح

قال عضو الكابينت الإسرائيلي، آفي ديختر، إنه لا بديل عن عملية عسكرية برية في رفح لتقويض قوة حماس والانتصار الكامل، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

القصف الدموي في رفح يعتبر بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي يتصاعد بشكل جنوني منذ يوم أمس، وتركز فجر هذا اليوم باستهداف المنازل فوق رءوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام.

وقالت الوزارة إن تصعيد هذا القصف الدموي في رفح يعتبر بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح في المنطقة، دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأمريكية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية.

توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن

وتابعت الخارجية الفلسطينية أن توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بذلك.

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