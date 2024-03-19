فصائل فلسطينية تعلن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة

أكدت فصائل فلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

استشهاد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم في قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وفي وقت سابق استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

فيما استهدفت غارات منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت منزلًا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبدالشافي غرب مدينة غزة، ومنزلًا قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.