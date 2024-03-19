الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية تعلن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكدت فصائل فلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

 استشهاد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم في قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وفي وقت سابق استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

فيما استهدفت غارات منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت منزلًا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبدالشافي غرب مدينة غزة، ومنزلًا قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

فصائل فلسطينية فلسطين مخيم بلاطه قطاع غزة

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون أن تعلن تجنبًا لردود الفعل الدولية

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 14 من طواقمنا أثناء ممارسة مهامهم منذ بداية العدوان

كاتب وروائى فلسطينى: الأدب جبهة للهوية ضد الصهيونية الفكرية

القاهرة الإخبارية: العالم يئن من الحرب الروسية الأوكرانية والنمسا تطرح مبادرة للحل

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا آخر تطورات "مفاوضات قطر" بشأن الرهائن

بايدن: طلبت من نتنياهو استهداف حماس دون الهجوم على رفح الفلسطينية

بلينكن يؤكد تمسك الولايات المتحدة بالتزامها بالدفاع عن الفلبين

بلينكن: 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية

الأكثر قراءة

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ماس كهربائى سبب حريق كافيه شهير فى الدقى

حريق فى عقار سكنى بشارع شامبليون

اليوم.. محاكمة عدلى القيعى فى "سب وقذف رئيس بيراميدز"

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر