الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فلسطين ترحب بقرار الاتحاد الأوروبى وتطالب بعقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد لفرض عقوبات على المستعمرين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين.

المطالبة بوضع منظمات وميليشيات المستعمرين ومن يقف خلفها ويدعمها من المسئولين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب

 وقالت الوزارة إنها تعتبر القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية، ووضع منظمات وميليشيات المستعمرين الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها من المسئولين الإسرائيليين أمثال سموتريتش وبن غفير وغيرهما على قوائم الإرهاب، وفق تصريحات نقلتها فضائية " "القاهرة الإخبارية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة بفرض عقوبات على غلاة المستعمرين ومحاكمة من يحملون جنسياتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان وتفكيك بؤر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها واعتقال ومحاكمة من يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ويواصلون العبث والتخريب في الضفة لتفجيرها وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها.

الاتحاد الأوروبي فلسطين إسرائيل عقوبات على المستعمرين الحكومة الاسرائيلية

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