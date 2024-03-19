كندا توقف صادرات السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، عن وقف صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتراح أقره مجلس العموم الكندي، الإثنين، رغم أنه غير ملزم للحكومة.

وقالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي لصحيفة "ستار" المحلية، إن الحكومة ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.

وصوّت لصالح القرار في البرلمان أغلبية النواب الليبراليين بطرح من الحزب الوطني الديمقراطي، وتقول بعض الجماعات اليهودية إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، حيث يسعى القرار إلى تشديد موقف كندا بشأن الحرب على غزة.

البرلمان الكندي يوافق على إقامة دولة فلسطينية

ووافق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على مقترح يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لـ"إقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءًا من حل الدولتين"، حيث إن المقترح الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 204 أصوات مقابل 117، يعتبر غير ملزم.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووقف بيعها الأسلحة".

ونتيجة مناقشته في البرلمان تم تعديل المقترح ليصبح "دعوة لإقامة دولة فلسطينية".