الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

مستشار الرئيس الفلسطينى: الأولوية الآن وقف النار فى غزة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة وهي المسئولة هناك، لافتًا إلى أن المسافة بين السلطة الفلسطينية وحماس بعيدة.

فيما أكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن الأولوية الآن وقف النار في غزة ومن ثم كل شيء آخر. 

آخر تطورات الأوضاع في غزة 

 

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وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا أنه يعتزم إصدار أمر بشن هجوم بري داخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

وقال نتنياهو، خلال مباحثاته مع أعضاء الكنيست، إنه أوضح  للرئيس الأمريكي جو بايدن "أننا مصممون على استكمال القضاء على حماس في رفح، ولا توجد طريقة للقيام بذلك إلا من خلال النزول على الأرض". 

فيما أكدت قطر أنها لا تزال متفائلة بحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، لكنها حذرت من أن العملية الإسرائيلية في رفح ستؤدي إلى دمار كبير و"الفظائع" التي لم نشهدها بعد في الصراع. وغادر رئيس الموساد ديفيد بارنيا الدوحة وعاد إلى إسرائيل بعد المحادثات، لكنه ترك فريقًا لمواصلة المناقشات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي انفراجة.

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