حماس: استهداف مجمع الشفاء يؤكد أن الاحتلال يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مجمع الشفاء الطبي يؤكد أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة ويسعى إلى تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية.

تابع هنية: "كما أن استهدافه ضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء شعبنا في غزة الصابرة، كما يعكس ذلك أيضًا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة".

وأكد، على أن كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي، قائلًا: "وستبقى الحركة متمسكة بحقوق شعبنا ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين".