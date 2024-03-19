استشهاد 30 فى استهداف إسرائيلى للجان عشائرية بغزة

أفات قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بارتقاء 30 شهيدًا في استهداف إسرائيلي للجان عشائرية مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال سيارة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في النصيرات وسط قطاع غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن مدير شرطة النصيرات ومرافقًا له استشهدا بقصف إسرائيلي لمركبة وسط قطاع غزة.