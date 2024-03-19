الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشهاد 30 فى استهداف إسرائيلى للجان عشائرية بغزة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أفات قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بارتقاء 30 شهيدًا في استهداف إسرائيلي للجان عشائرية مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال سيارة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في النصيرات وسط قطاع غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن مدير شرطة النصيرات ومرافقًا له استشهدا بقصف إسرائيلي لمركبة وسط قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية المساعدات دوار الكويت غزة

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