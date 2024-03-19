أستاذ علوم سياسية: النيجر تغلق الباب فى وجه أمريكا وتنهى اتفاقية التعاون العسكرى معها

قال محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار النيجر إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم إبرامها عام 2012 يأتي في ضوء العديد من السياقات الهامة للغاية.

وأضاف زكريا، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية أن أول هذه السياقات هي الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد الأمريكي بقيادة نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية، والتي تضمنت الكثير من التفاصيل التي عكست أن هناك تحفظًا من قِبل الولايات المتحدة على الصلة التعاونية المتصاعدة فيما بين النيجر وفيما بين روسيا من جانب، وإيران من جانب آخر.

وأوضح، أن هذا الأمر تم إبداء تحفظات شديدة عليه من الجانب الأمريكي وهو ما تم التعامل معه برفض شديد من جانب حكومة النيجر، واعتبرت أن هذا الأمر يشكل تدخلًا في الشأن الداخلي للدولة وهو ما أدى في الأخير إلى اتخاذ قرار بإنهاء هذه الاتفاقية العسكرية بين الطرفين.