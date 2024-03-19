الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير سياسات دولية: بلينكن يري أن نتنياهو خطر على دولة الاحتلال

بلينكن
بلينكن

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر والسعودية ستكون مختلفة نظرًا لحدوث انقسامات في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، خاصة الجناح الذي يمثله بلينكن المؤيد لحكومة الاحتلال وجناح نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أو ويليام برنز رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية.

أضاف سنجر خلال مداخلة مع برنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أن بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان هما جناحان داعمان لحكومة الاحتلال، لكن زيارة وزير الخارجية الأمريكي هذه المرة ستكون مختلفة نظرًا لأن ضغط الداخل الأمريكي بدأ يظهر تأثيره على الإدارة الأمريكية.

أشار إلى أن جناح بلينكن يرى أن بنيامين نتنياهو خطر على دولة الاحتلال والإسرائيليين، بعدما أعطوا دولة الاحتلال كل الأدوات لتفعل ما تفعله في قطاع غزة، إلا أنهم أعادوا التفكير خاصة أن الموقف الدولي والأوروبي تغير.

وأكد أن كل حديث نتنياهو على أنه سيأتي بحماس ويحصل على المحتجزين دون تواصل أو تفاوض مع حماس هذا هو الجنون بعقله، لأنه يعلي من تكلفة استشهاد الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية بلينكن مصر السعودية انقسامات البيت الأبيض الاحتلال

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