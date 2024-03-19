الصحة الفلسطينية: حصار الاحتلال لمجمع الشفاء يمنع المرضى والطواقم الطبية من الإفطار

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني دون إفطار لعدم توافر الماء والطعام جراء الحصار؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وتناشد الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية بإيقاف الجرائم الإسرائيلية ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وسط صمت للمجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية الدولية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إعدام عشوائية لعشرات المواطنين المدنيين داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، حسبما نشره المركز الفلسطيني للإعلام نقلًا عن شهود عيان.