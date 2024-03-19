الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تستهدف 5 آليات إسرائيلية فى محيط مستشفى الشفاء

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها استهدفت 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وسط صمت للمجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية الدولية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إعدام عشوائية لعشرات المواطنين المدنيين داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام نقلًا عن شهود عيان.

 

الاحتلال يعترف بقتل 20 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء 
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، بقتل 20 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء بغزة، ادّعى أنهم مسلحون، إلى جانب اعتقال عشرات قال إنه يُشتبه بأنهم مسلحون.

كان عشرات الفلسطينيين قد استشهدوا، أمس الإثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية الفصائل الفلسطينية المقاومة الفلسطينية

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