الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: نتنياهو يضر بمصلحة أمريكا في الشرق الأوسط

نتنياهو
نتنياهو

قال أحمد زكارنة المحلل السياسي، إن المظاهرات التي تخرج في تل أبيب في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن كل ما يجري على الساحة الداخلية الإسرائيلية يقول بأن عجلة التغيير التي تريدها الإدارة الأمريكية تأتي من الداخل الإسرائيلي بدأت في الدوران.

وأضاف المحلل السياسي، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً أن الخلافات الخاصة الحاصلة على جبهة مجلس الكابنيت المصغر تقول بأن هناك وصول لنقطة اللاعودة.

وتابع: "الخلاف في الداخل الإسرائيلي بين فريق يريد استمرارهذه الحرب والذي يمثله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف غيتمار بن غفير، ووزيرالمالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وفريق أخر يمثله عضوي مجلس الحرب بيني جانتس وغادي إيزنكوت ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي لا يرد أن يبقى الحال على ما هو عليه خاصة بعد تصدع الحالة الداخلية على الجبهة العسكرية”.

وواصل: “وقبل أيام خرج أحد القادة العسكرين في مؤتمر صحفي سياسي لا دخل له به ولكن في سابقة هي الأولى من نوعها أن يخرج هذا الرجل ويتحدث في الشأن السياسي كما لم يحدث من قبل”.

 

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة تل أبيب المظاهرات نتنياهو الخلافات الجبهة العسكرية

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