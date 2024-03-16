احتجاجات بتل أبيب لعائلات المحتجزين للمطالبة بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بخروج احتجاجات في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

نتنياهو يهدر الوقت

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن كبار المسئولين في فريق التفاوض الإسرائيلي يتهمون نتنياهو بإهدار الوقت.

ويغادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد سيغادر إلى قطر يوم الإثنين وليس غدًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.