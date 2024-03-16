السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مؤلف "مسار إجباري": أمر جيد أن نرى أبطال شباب على قنوات المتحدة في عمل درامي مشترك

مسار إجباري
مسار إجباري

كشف أمين جمال مؤلف مسلسل “مسار إجباري”، عن سر نجاح العمل في موسم دراما رمضان 2024.

وقال جمال، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: إنه لأمر جيد أن نرى كلا من أحمد داش وعصام عمر في بطولة مشتركة بعمل درامي واحد في رمضان عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينافسون نجومًا كبار، مؤكدًا أن رد الفعل جيد ولا يزال البطلان مستمران حتى الآن في إسعاد الجمهور عبر مسلسل “مسار إجباري”.

ووجه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لجمعها بين داش وعمر في عمل درامي واحد، وإعطاء الشباب فرصة  لمثل هذا العمل، مشيرًا إلى أن الجمهور بحاجة إلى بطل يتحدث بلسانه وهذا الجيل بحاجة أيضًا لبطل يتحدث بحاله والموقف الذي تواجههما.

القاهرة الإخبارية مسار اجباري دراما رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد داش عصام عمر

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