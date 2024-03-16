باحث شؤون دولية: الأمريكان آخر من يتحدثون عن الانتخابات الحرة

قال رضوان قاسم مؤسس مركز بورجن للدراسات، والباحث في الشئون الدولية، إن أوروبا مهتمة كثيرًا بالانتخابات الروسية ودليل ذلك على أن الخطاب السياسي مؤخرًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان مرتفعًا جدًا مع بعض الدول، وهذا يدل على أن هناك تأثير للانتخابات الروسية على دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف قاسم، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه إذا كان هناك في العالم من يتحدث عن الديمقراطية فيحق لكل العالم أن يتحدث عن الانتخابات الديمقراطية والحرة إلا الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ما رأيناه مؤخرًا في الانتخابات الأخيرة في الكونجرس الأمريكي وما زالت الاتهامات قائمة حتى يومنا هذا، مشيرًا إلى أننا رأينا الصغوطات على أحد الرؤساء المرشحين لهذه الانتخابات، فلا أحد يتحدث ويشرح لنا عن الديمقراطيات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

أن هناك ارتفاع بنبرة في التهدديات وفي الخطاب السياسي هو للفت الأنظار وللضغط على الناخب الروسي من خلال أنه إذا تم انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن روسيا ستذهب في حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).