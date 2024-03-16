السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث شؤون دولية: الأمريكان آخر من يتحدثون عن الانتخابات الحرة

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

قال رضوان قاسم مؤسس مركز بورجن للدراسات، والباحث في الشئون الدولية، إن أوروبا مهتمة كثيرًا بالانتخابات الروسية ودليل ذلك على أن الخطاب السياسي مؤخرًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان مرتفعًا جدًا مع بعض الدول، وهذا يدل على أن هناك تأثير للانتخابات الروسية على دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف قاسم، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه إذا كان هناك في العالم من يتحدث عن الديمقراطية فيحق لكل العالم أن يتحدث عن الانتخابات الديمقراطية والحرة إلا الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ما رأيناه مؤخرًا في الانتخابات الأخيرة في الكونجرس الأمريكي وما زالت الاتهامات قائمة حتى يومنا هذا، مشيرًا إلى أننا رأينا الصغوطات على أحد الرؤساء المرشحين لهذه الانتخابات، فلا أحد يتحدث ويشرح لنا عن الديمقراطيات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

أن هناك ارتفاع بنبرة في التهدديات وفي الخطاب السياسي هو للفت الأنظار وللضغط على الناخب الروسي من خلال أنه إذا تم انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن روسيا ستذهب في حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

القاهرة الإخبارية روسيا الانتخابات الانتخابات الروسية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

كيف استطاع بوتين البقاء فى منصبه وماذا قدم لروسيا؟.. أستاذ علوم سياسية يُجيب

القاهرة الإخبارية: استئناف محادثات وقف إطلاق النار فى غزة فى الدوحة غدًا

مصر تطالب إسرائيل بإزالة عوائق وقيود عملية دخول المساعدات إلى غزة

أستاذ علوم سياسية: إذا تم الاعتداء على روسيا قد يصبح الرد نوويًا

القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى إطلاق نار بمستوطنة يهودا

إبراهيم عبدالمجيد: رواية عتبات البهجة تخاطب جميع الفئات العمرية

إبراهيم عبدالمجيد: سعدت حينما عرفت أن يحيى الفخرانى سيجسد الدور الرئيسى بالمسلسل

إبراهيم عبدالمجيد: عتبات البهجة كانت ستتحول إلى فيلم لكن المشروع توقف

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة