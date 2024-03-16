بعد رفض نتنياهو.. وزير الدفاع الإسرائيلى يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بخروج احتجاجات في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

ويغادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد إلى قطر يوم الإثنين وليس غدًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.