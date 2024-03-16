السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: 1.2 مليون فلسطيني في رفح لا يجدون مكانا آمنا للانتقال إليه

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن 1.2 مليون فلسطيني في رفح الفلسطينية لا يجدون مكانا آمنا للانتقال إليه؛ وذلك وفق بنأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية، عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية للمضي قدما في هجوم بري على رفح الفلسطينية.

الاحتلال استهدف منازل الفلسطينيين في وسط غزة

وفي سياق متصل، كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، عن آخر تطورات الأوضاع في رفح، مؤكدًا أن القطاع يشهد في الناحية الشرقية قصفًا مدفعيًا لا يتوقف، ولرفح الفلسطينية  وخان يونس النصيب الأكبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال استهدف منازل الفلسطينيين في وسط قطاع غزة".

وأضاف: "العديد من المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، وأبرزها تلك التي ارتكبت بحق عائلة الطباطيبي، وهي تقطن مخيم النصيرات، وباغتتها طائرات الاحتلال راح ضحيتها 36 شهيدًا وعشرات الإصابات بجراح متفاوتة الخطورة".

القاهرة الإخبارية الصحة العالمية رفح هجوم بري رفح الفلسطينية

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