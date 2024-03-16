القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن سلسلة غارات شمال مخيم النصيرات

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال تقصف محيط دوار العلم في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

الوضع فى القطاع يزداد سوءًا

في سياق متصل، قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن جميع عمليات الإغاثة التي تدخل غزة غير مجدية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات عبر معبر رفح وعرقلة دخولها من قِبل الاحتلال.

وأضاف ياغي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كله يشاهد المآسي التي تحدث في قطاع غزة ولا يحرك ساكنًا ولا يقوم بأي إجراءات عملية لوقف هذا القتل، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة كارثي ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم.