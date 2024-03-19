المفوضية الأوروبية: الوضع فى قطاع غزة تجاوز الكارثة

أكدت المفوضية الأوروبية أن الوضع في قطاع غزة تجاوز الكارثة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على غزة

في سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن شن غاراتها بمناطق واسعة بقطاع غزة.

وأضاف "جبر"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه قبل قليل كانت هناك غارات استهدفت المنطقة الغربية لمدينة غزة، وتحديدًا منطقة الميناء ومخيم الشاطئ للاجئين، مستهدفة عددًا من المنازل والطرقات والمباني في تلك المنطقة، وهذه المنطقة التي تقع إلى الخلف من مستشفى الشفاء الذي ما زال هو الآخر محاصرًا بالآليات العسكرية الإسرائيلية، التي تطلق الرصاص والقذائف باتجاه أبنية المستشفى.

