أستاذ علاقات دولية: القوى العربية تحركت لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه منذ اللحظة الأولى تحركت القوى العربية وعلى رأسهم مصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على الوصول إلى هدنة تفضي لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، مساء اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القاهرة تحركت منذ اللحظة الأولى وقامت بعقد قمة القاهرة للسلام بمشاركة أكثر من 31 دولة و3 منظمات أممية، وكانت هذه الدعوة تسعى القاهرة من خلالها لحشد المجتمع الدولي وإيجاد ظهير حقيقي لدعم القضية الفلسطينية بما يتوافق مع ثوابت القوى العربية وعلى رأسهم مصر في ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، بجانب العمل على وصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وكسر الحصار على غزة وإنفاذ كافة أوجه المساعدات لداخل القطاع.

وتابع: “كانت هذه القمة هي اللبنة الرئيسية التي بموجبها عقدت القمة العربية الإسلامية بمشاركة أكثر من 57 دولة، وهذه القمة التي انبثقت عنها اللجنة الوزارية العربية التي تحركت بكل قوة وجابت كل دول العالم ونجحت في إعادة التوازن لموقف المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية وهذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة نتيجة الجهود العربية”.